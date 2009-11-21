Сверстать сайт

Есть флешевый сайт, его нужно переделать под сео. Нужно максимально приблизить к существующему дизайну с помощью ajax(плавно затухающие меню, плавная смена бекграунда, масштабирование, выравнивание). Также нужно грамотно спрятать в верхнем и нижнем блоке места для заголовков h1 ...