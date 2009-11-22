Исправить ошибки в верстке

$10
HTML-версткаЗавершен5 заявок193 просмотра
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Есть сайт: http://www.shungitshop.topland.lv/ обнаружены следующие ошибки в верстке

1) Сайт по разному отображается в мозилле и ие

2) Левые боксы слились с границей сайта

3) В эксплорере точки списка узнай больше уехали влево

4) В мозилла нет кнопки купить (название товара дублируется)

5) В эксплопрере дизайн боксов съехал

6) В мозилле в заказе бокс съехал

Предложения сюда, общение через личку. Интересует срок и стоимость. Оплата вебманями.

14 лет назад
TM2
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Dimitar
34 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Дмитрий показал себя грамотным исполнителем. Реально оценивает свои силы, находится в постоянном контакте по всем вопросам. С работой справился на отлично! Будем сотрудничать в дальнейшем.
Грамотный заказчик , четко формулирует задачи, готов оказать посильную поддержку при необходимости и вообще просто приятный человек. От сотрудничества только положительные впечатления.
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