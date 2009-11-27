Сверстать из PSD-макета HTML-страницу

Есть готовый дизайн HTML-страницы в PSD-формате, также имеется HTML-шаблон (частичная разметка страницы). Необходимо разместить графику из PSD на HTML-шаблоне, так чтобы страница корректно отображалась в IE и Opera.

Итог того, что должно получиться см. во вложении проекта.

- графика уже есть;

- разметка уже есть;

- осталось только совместить первое и второе совместить;

Оплата WebMoney.

От Вас цена/сроки.