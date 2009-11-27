Сверстать из PSD-макета HTML-страницу

Необходимо поправить верстку дизайна сайта http://byprice.net Т.е. сделать её кроссбраузерной и валидной (проверятся будет в большинстве существующих браузеров).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый дизайн HTML-страницы в PSD-формате, также имеется HTML-шаблон (частичная разметка страницы). Необходимо разместить графику из PSD на HTML-шаблоне, так чтобы страница корректно отображалась в IE и Opera.
Итог того, что должно получиться см. во вложении проекта.
- графика уже есть;
- разметка уже есть;
- осталось только совместить первое и второе совместить;
Оплата WebMoney.
От Вас цена/сроки.
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