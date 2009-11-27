Сверстать из PSD-макета HTML-страницу

HTML-версткаЗавершен50 заявок510 просмотров
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Есть готовый дизайн HTML-страницы в PSD-формате, также имеется HTML-шаблон (частичная разметка страницы). Необходимо разместить графику из PSD на HTML-шаблоне, так чтобы страница корректно отображалась в IE и Opera.

Итог того, что должно получиться см. во вложении проекта.

- графика уже есть;

- разметка уже есть;

- осталось только совместить первое и второе совместить;

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От Вас цена/сроки.

HTML
14 лет назад
bukmeker
Вадим 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
640miles
Ксения 
43 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 отзывов
14 лет назад
$10
1 день
Ксения отлично справилась с поставленной задачей, проект сдан в срок. Очень доволен нашим сотрудничеством. 10 баллов, БРАВО!
Вадим точно объяснил, что необходимо сделать и вовремя оплатил работу. Будем работать дальше!
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