Несколько исправлений под джумлу 1.5

$10
HTML-версткаЗавершен6 заявок218 просмотров
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Внимание! Требуется человек, РАБОТАВШИЙ с джумла 1.5 и знающий принципы ее работы!

Надо:

1. Придать вид верхнему меню.

2. Посадить языковой модуль джумфиш

Используется шаблон от Gavick-a.

Визуально можно смотреть на картинке, прикрепленной к заданию.

14 лет назад
victorydesign
Лекс 
39 летГрузия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
NARKOZ-2008
Нихад 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$8
1 день
Исполнителем доволен, свою работу выполнил хорошо, остался доволен.
Ясная постановка задачи и своевременная оплата - было приятно работать
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