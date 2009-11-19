Вёрстка макета. Дивами.

Срочно надо сверстать 3 страницы магазина, блочно и строго по ТЗ. После надо будет ещё по 3 странички других двух магазинов, но структура у них 1в1. Бюджет на все 3 магазина 5000р. Жду предложений.

ТЗ на вёрстку: http://www.weblancer.net/download/projects/27148/%CE%E1%F9%E8%E5+%F2%F0%E5%E1%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%EA+%EC%E0%EA%E5%F2%F3.doc

Макет: http://www.weblancer.net/users/Art-Media/portfolio/763365.html#item

Сроки: горят.