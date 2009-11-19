Приватный для Юрия Пескова(верстка и натяжка диза)

Задача следующая. Есть большой перечень объектов, привязанных к различным регионам. Есть карта этих регионов на флэше. Нужно сделать связку флэша и JS так, чтобы пользователь мог фильтровать список объектов, кликая по региону на карте. Также потребуется ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать дизайн из psd и натянуть его на vam shop.
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $20
Верстка статичного сайта 8 страниц , время работы сегодня до 20 00 по мск. Стучите в аську 833395, 20$ фото макета прикрепилЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте,сайт хорошо,проверстан, под все браузеры всех версий, Есть проблема только в одном: Опера Версия 9.21 Покажу где ее скачать можно ! необходимо поправить, этот баг Сегодня !(едет средняя часть сайта,сравните с другими браузерами) Принт скрин с ...Завершен14 лет назад
Здравствуйте! На сайт stalker63.ru установил галерею Nextgen. Почему-то в Opera и Firefox наблюдается сдвиг блока с картинками вниз. В IE все нормально Примеры: http://www.stalker63.ru/?p=20 http://www.stalker63.ru/?p=50Завершен14 лет назад
Для Joomla 1.5 необходимо поправить шаблон yoo mellow: http://demo.yootheme.com/oct09/index.php 1. убрать из меню «закорючку» (см. скриншот) 2. поправить шапку (см. скриншот) 3. сделать «резиновость»по ширине в диапазоне разрешений от 1024 до 1680 Оплата в рублях. Под проектом оставляйте время (за сколько справитесь) ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно заверстать страницы - см. в приложении. Дивами. Резиново. Кроссбраузерно и валидно (тестим). Просьба в icq не ломиться. Все предложения в сервисе.HTML-верстка32 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо переработать стандартный дизайн IPB3 в сторону стилизации под: http://demo.yootheme.com/oct09/index.php 1. сайдбар переносится в левую часть экрана 2. дизайн «резиновый» в диапазоне разрешений от 1024 до 1680, по сравнению с шаблоном mellow меняется шапка (cм. скриншот) 3. валидность, ...Закрыт14 лет назад
Сверстать из PSD -> В HTML шаблон интернет магазина!Завершен14 лет назад
- $150
Здравствуйте! Задача: 1. Сквозное левое меню (Free.jpg); 2. Существующий шаблон сделать динамическим; 3. Всплывающая галерея просмотра фотографий (Маркет.jpg); 4. Раскрывающийся список (Lexus.jpg); 5. Небольшая коррекция торгового каталога (Тех задание.jpg). Жду предложений, спасибо.Завершен14 лет назад
Я даю шаблон в PSD, или уже сверстанный в HTML+CSS Интерисует сколько будет стоить интегрировать шаблон в 1С Битрикс. Сам шаблон кину через icq. Интерисует опыт работы, сроки реализации.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт14 лет назад