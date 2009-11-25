Веб-программирование. 1с-Битрикс.

$150
HTML-версткаЗавершен2 заявки164 просмотра
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Здравствуйте!

Задача:

1. Сквозное левое меню (Free.jpg);

2. Существующий шаблон сделать динамическим;

3. Всплывающая галерея просмотра фотографий (Маркет.jpg);

4. Раскрывающийся список (Lexus.jpg);

5. Небольшая коррекция торгового каталога (Тех задание.jpg).

Жду предложений, спасибо.

14 лет назад
makres
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Proffdesign
Александр 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 лет назад
$150
2 дня
Работа сделана в срок и качественно. Спасибо!
Надёжный заказчик! Сотрудничеством довольны.
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