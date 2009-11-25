Веб-программирование. 1с-Битрикс.

Оставляйте предложение и цена и icq понравится предложение напишу сам! Мне нужен опытный дизайнер
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Задача:
1. Сквозное левое меню (Free.jpg);
2. Существующий шаблон сделать динамическим;
3. Всплывающая галерея просмотра фотографий (Маркет.jpg);
4. Раскрывающийся список (Lexus.jpg);
5. Небольшая коррекция торгового каталога (Тех задание.jpg).
Жду предложений, спасибо.
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