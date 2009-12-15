Необходимо "перекроить" шаблон Joomla 1.5

Есть шаблон Joomla 1.5 от gavick.com (можно посмотреть на http://demo.gavick.com/ , название "Car Magazine"). Шаблон могу дать скачать. Надо переделать сам шаблон так, чтобы позиции для модулей располагались по другому, и чтобы их размер я мог задавать сам в ручную.

Раскладка того что надо в приложении

Просьба писать тех кто готов взяться за это серьезно, а не так что потом выяснится, что это мало интересно и времени вобще у Вас в обрез.