Качественная вёрстка небольшого сайта. Срочно.

$50
HTML-версткаЗавершен12 заявок262 просмотра
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Необходимо качественно сверстать главную страницу сайта с использованим функции INCLUDE (шапка, левый блок и подвал). Изображение сайта прикреплено.

Основные требования:

1. Фиксированая ширина, оптимальная для ширины экрана 1024.

2. Кросс-браузерность.

3. Валидность.

4. Оптимизированная графика без видимых потерь качества.

Требования к исполнителю: наличие портфолио, позитивных отзывов и не менее 6-ти месяцев на сайте.

14 лет назад
james303
Алексей 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alox23
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад
$35
1 день
Несмотря на очень сжатые сроки, вёрстка была сделана качественно и с учётом всех требований. Александр выслал результат заблаговременно, чтобы можно было внести правку и успеть к указанному сроку. В общем, отличная работа!
Чёткая формулировка задания. Адекватные требования к выполнению работы. Своевременная оплата. Рекомендую.
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