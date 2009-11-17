Сверстать и установить

Есть макет сайта в psd (см. в приложении). Нужно сверстать из него тему для Wordpress, без изысков, все страницы одинаковые (главная, посты, страницы, архивы, категории). Один нюанс: фотографии со зданиями под меню должно прокручиваться при наведении мышкой ...