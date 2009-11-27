Верстка под Wordpress из psd

HTML-версткаЗавершен11 заявок206 просмотров
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Есть макет сайта в psd (см. в приложении).

Нужно сверстать из него тему для Wordpress, без изысков, все страницы одинаковые (главная, посты, страницы, архивы, категории).

Один нюанс: фотографии со зданиями под меню должно прокручиваться при наведении мышкой ("карусель").

Указывайте, пожалуйста, ваши расценки и сроки.

WordPress
14 лет назад
maryl
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
timuridus
Тимур 
42 годаУзбекистан
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$50
3 дня
Заказывала у Тимура верстку под Вордпресс и настройку хитрого плагина-"фишки". Все сделано отлично, учтены все мелкие и мельчайшие пожелания. Ответственный, старательный и приятный в общении специалист по Вордпрессу. Спасибо огромное!
Замечательный, внятный и понятливый заказчик. Все кому повезло поработать с Марией, тем действительно повезло. Буду надеяться на дальнейшее сотрудничество.
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