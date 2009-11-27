Верстка под Wordpress из psd

Есть макет сайта в psd (см. в приложении).

Нужно сверстать из него тему для Wordpress, без изысков, все страницы одинаковые (главная, посты, страницы, архивы, категории).

Один нюанс: фотографии со зданиями под меню должно прокручиваться при наведении мышкой ("карусель").

Указывайте, пожалуйста, ваши расценки и сроки.