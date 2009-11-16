Верстка схемы в HTML

HTML-версткаЗакрыт9 заявок295 просмотров
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Необходимо качественно сверстать схему из EPS в HTML.

Схема должна на сайте нормально отображаться в трех браузерах (IE 6,7,8, FireFox, Opera) при двух разрешениях экрана (1024х768, 1240х1024)

Рядом с некоторыми надписями из схемы будет стоять знак вопроса. При наведении на него должна появляться подсказка, а при нажатии – открываться окно с подробным описанием.

Срок – до 19 ноября

HTML
14 лет назад
intelis
Group 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
bobgreen
30 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва(-1)
14 лет назад
$25
1 день
Более неадекватного исполнителя я не встречал за все время работы на фри-лансе и веблансере
Сложный и неадекватный человек. Врагу не пожелаю иметь дело с ним) Спалить. Работу сделал и сдал. Ждал 3 дня когда будут деньги. Человек появляется и после того как утвердил и принял работу!!!!... говорит: "ну да фиг с тобой - мне проще самому исправить этот косяк, чем объяснять уже который день, в чем там проблема завтра получишь свои деньги, хотя я мог бы возрвразить на твой иск в арбитраж о том, что ты не представил работу" Такое поведение человека объяснить сложно... Спрашиваю какой "косяк" нужно исправить? Молчит. Денег не получил + негативный отзыв.
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