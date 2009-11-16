Верстка схемы в HTML

Сложный и неадекватный человек. Врагу не пожелаю иметь дело с ним) Спалить. Работу сделал и сдал. Ждал 3 дня когда будут деньги. Человек появляется и после того как утвердил и принял работу!!!!... говорит: "ну да фиг с тобой - мне проще самому исправить этот косяк, чем объяснять уже который день, в чем там проблема завтра получишь свои деньги, хотя я мог бы возрвразить на твой иск в арбитраж о том, что ты не представил работу" Такое поведение человека объяснить сложно... Спрашиваю какой "косяк" нужно исправить? Молчит. Денег не получил + негативный отзыв.