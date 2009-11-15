Доработка интернет-магазина spreecommerce.com

Нужно выполнить некоторые работы по доработке open source интернет-магазина http://spreecommerce.com. Магазин написан на Rails, поэтому неплохо бы немного понимать что это такое, но не обязательно. Собственно работа заключается в том, чтобы сделать магазин похожим на http://sonystyle.ru

1. Сделать такой же фон и шапку магазина с навигацией в виде выпадающего меню (http://sonystyle.ru)

2. Перенести sidebar в право. Разместить в sidebar "несколько последних новостей"- заглушек.

3. Добавить простое дополнительное меню-заглушку в подвале страницы на основе статических ссылок.

PS.

В приложении приведены подробные инструкции как запустить Spree на Win32.