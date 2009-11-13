Верcтка. Magento.

HTML-версткаЗакрыт4 заявки262 просмотра
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Нужно сверствать дизайн под движок Magento. + интеграция верстки.

Дизайн предостваляется.

Спасибо.

Magento
14 лет назад
buzinesslab
Владислав 
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
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