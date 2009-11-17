Требуется тянущаяся верстка шаблона под Drupal 6

Требуется вёрстка на модифицированный DLE. Только на слоях. С использованием всех ньюансов для максимальной прогрузки и считывания поисковиками. Использование разумно всех тегов и в определённых количествах. Так как я сам бывший верстальщик с приличным опытом. Знаю что ...