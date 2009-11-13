Редактирование шаблона

Требуется вёрстка на модифицированный DLE. Только на слоях. С использованием всех ньюансов для максимальной прогрузки и считывания поисковиками. Использование разумно всех тегов и в определённых количествах. Так как я сам бывший верстальщик с приличным опытом. Знаю что ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
При просмотре сайта в ie6 и opera один модуль терят свое место, в firefox все супер! сайт написано на Joomla 1.5... нужно исправить это дело.
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