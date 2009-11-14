Верстка под joomla 1.5

HTML-версткаЗавершен14 заявок256 просмотров
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Требуется верстка под joomla 1.5

Макет -

http://www.weblancer.net/users/greendesign/portfolio/758359.html#item

В аську и личку прошу не писать, рассматриваются только предложения в тендере.

Прошу указать сумму и срок

Наличие опыта приветствуется.

Joomla
14 лет назад
Jekos
42 годаБолгария
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
sitemaster-war
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Отличное качество работы, Павел уложился точно в срок, задал всего несколько вопросов, все сделал на ура! Побольше бы именно таких фрилансеров! По джумле 1.5 всегда буду работать именно с Павлом.
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