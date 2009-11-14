Сверстать 1 страничный сайт быстро

$30
HTML-версткаЗавершен27 заявок413 просмотров
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Здравствуйте, господа.

Требуется сверстать одностраничный сайт на дивах. Из динамики выпадающее меню, элементы формы должны быть стандартными. Сайт должен позиционироваться посреди браузера.

14 лет назад
mainframe_lab
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
professorX
Александр 
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$35
1 день
Все прошло на 5+. Никаких вопросов ни в личном, ни в профессиональном плане. Из-за отсутсвия предоплаты в бутылку не полез, все сделал быстро и очень хорошо. Его HTML идеально натягивается на cms, все очень универсально и правильно
Вполне адекватный заказчик (каких не так много). Быстро пришли к пониманию. Хорошо ставит задачу, без проблем оплачивает работу. Доволен сотрудничеством, буду надеяться, что это был не единичный проект.