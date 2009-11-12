Верстка для знатока IE

Дизайн макета в psd простой, нужно сверстать в шаблон для джомлы. Пишите на ICQ: 481938136 В приват неписать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Закрыт
- Похожие заказы
- $25HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно сверстать главную + 4 внутренние страницы, похожие на главную) Цены, сроки и портфолио жду от работников с количеством отзывов не менее 10. Спасибо.Завершен14 лет назад
Нужно сверстать шаблон Обязательные требования: верстка должна поддерживать все популярные браузерыЗакрыт14 лет назад
- $80
Ищу верстальщика нужно переверстать сайт с английского us.jawbone.com на русский. Перевод уже есть нужно переделать менюшки на русский в photoshop и html подогнать под нас. Сайт будет без движка на HTML. Дополнительно нужно закодить и ...Закрыт14 лет назад
- $250
Верстка сайта, cmsHTML-верстка4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
Работа очень легкая. Нужно решить всего 2 проблемы связанные с CSS. Сайт на Joomla выберу того кто предложить меньшую цену) ICQ 566960722 Проблемы в меню. Уж больно шаблон мудренный))Завершен14 лет назад
Требуется прикрутить вот этот макет www.rusprom-spb.ru на Bitrix "Малый бизнес" В аську прошу не писать Прошу указать сроки и цену.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать шаблон под жумлу 1.5 Срок: 1-2 Требуется качественный исполнитель, чтобы в дальнейшем работать еще по нескольким проектамЗавершен14 лет назад
Ev9eniy.ru/fxgame/vBulletin.v3.8.3.zip http://ev9eniy.ru/fxgame/forum.htmlHTML-верстка1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $60
Нужно сверстать сайтЗавершен14 лет назад