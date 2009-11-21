Верстка на Джумлу

$25
HTML-версткаЗавершен6 заявок196 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Дизайн макета в psd простой, нужно сверстать в шаблон для джомлы.

Пишите на ICQ: 481938136

В приват неписать.

14 лет назад
Sysanin
Россия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
rezakxwave
Андрей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$25
1 день
Спасибо, сделал все быстро работой остался доволен!
Спасибо!