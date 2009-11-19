Нужна верстка

HTML-версткаЗавершен10 заявок246 просмотров
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Нужно сверстать главную + 4 внутренние страницы, похожие на главную) Цены, сроки и портфолио жду от работников с количеством отзывов не менее 10. Спасибо.

14 лет назад
scraggy
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
webfl
Олег 
35 летМальта
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 лет назад
$80
2 дня
Сделал всё качественно и быстро, рекомендую всем!
Четкое задания и корректировки со стороны заказчика. С оплатой никаких проблем.