Сверстать и внедрить в CMS

HTML-версткаЗавершен11 заявок316 просмотров
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Здравствуйте уважаемые,

Нужно сверстать и посадить сайт на CMS. Разработка дополнительного модуля и учесть что возможны доп. разработки а точнее доработки.

Главное от вас это сейчас сказать цену, сроки и какую CMS вы предлагаете.

ТЗ во вложении, правда не такое расширенное, но, надеюсь понятное. Так же дизайн сайта тоже присутствует.

Оплата по факту через Western или Web Money. После успешного сотрудничества будут еще заказы как минимум на два сайта в плане верстки и интеграции! Так же прошу указать минимум две ссылки на уже реализованные проекты.

P.S. Прошу сразу писать реальные сроки и адекватные цены!

Дизайн сайта: http://narod.ru/disk/15018174000/ashgabad.zip.html

14 лет назад
pompey
Эльман 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
23 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
e-fx
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$250
7 дней
Работа была выполнена оперативно и что самое главное качественно! Спасибо Артем, очень благодарен! Всем рекомендую, и надеюсь на сотрудничество в будущем!
Очень приятно работать! Поняли друг друга с полу слова. Каких либо задержек или проблем не возникло! Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем.
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