Здравствуйте, господа. Требуется сверстать одностраничный сайт на дивах. Из динамики выпадающее меню, элементы формы должны быть стандартными. Сайт должен позиционироваться посреди браузера.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) верстка фиксированная под разрешение 1024х768
2) при выпоре вкладки раздела поиска вкладка вытягиваится как указанно на шаблоне а остальные находятся в нормальном состоянии
3)голубой фон должен растягиваться на всю страницу при разных разрешениях
4) должна присутствовать вкладка выбора поиска "еще" при нажатии появляется все меню для поиска - как у яндекса
5) тщательное комментирование кода хтмл-страницы
6)в окне поиска должен присутствовать текс ( Например: автомобили peugeot ) для каждого места поиска своя надпись
7)текст картинкой только кнопка найти
8)все элементы должны быть всегда по центру и держатся вместе не зависимо от разрешений монитора как по ширине так и по высоте
9) низ должен быть прижат к подвалу ( голубая полоска с сылками ) - поиск и остальной верх должен быть прижат к потолку
10)расположение поиска по высоте и остального верха должно быть как у yandex ( не как не ниже ) - так как в дальнейшем будит наполнение серидины сайта
Верстка:
* W3C Valid XHTML 1.0 Strict, бестабличная вёрстка, оптимизация с упором на семантику и SEO, оптимизация загрузки CSS, совместимость с устройствами (версия для печати, мобильных устройств) полное отделение контента от представления, совместимость с IE5+ и выше, Firefox, Opera и Safari, оптимизированный CSS-код
обязательные требования:
* Сделать сайт максимально доступными для всех браузеров и устройств
(IE 5+, Netscape 6+, Mozilla, Opera и т.д.)
ВАЖНО: СРОК СЕГОДНЯ
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