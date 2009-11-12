1) верстка фиксированная под разрешение 1024х768

2) при выпоре вкладки раздела поиска вкладка вытягиваится как указанно на шаблоне а остальные находятся в нормальном состоянии

3)голубой фон должен растягиваться на всю страницу при разных разрешениях

4) должна присутствовать вкладка выбора поиска "еще" при нажатии появляется все меню для поиска - как у яндекса

5) тщательное комментирование кода хтмл-страницы

6)в окне поиска должен присутствовать текс ( Например: автомобили peugeot ) для каждого места поиска своя надпись

7)текст картинкой только кнопка найти

8)все элементы должны быть всегда по центру и держатся вместе не зависимо от разрешений монитора как по ширине так и по высоте

9) низ должен быть прижат к подвалу ( голубая полоска с сылками ) - поиск и остальной верх должен быть прижат к потолку

10)расположение поиска по высоте и остального верха должно быть как у yandex ( не как не ниже ) - так как в дальнейшем будит наполнение серидины сайта

Верстка:

* W3C Valid XHTML 1.0 Strict, бестабличная вёрстка, оптимизация с упором на семантику и SEO, оптимизация загрузки CSS, совместимость с устройствами (версия для печати, мобильных устройств) полное отделение контента от представления, совместимость с IE5+ и выше, Firefox, Opera и Safari, оптимизированный CSS-код

обязательные требования:

* Сделать сайт максимально доступными для всех браузеров и устройств

(IE 5+, Netscape 6+, Mozilla, Opera и т.д.)

ВАЖНО: СРОК СЕГОДНЯ