Верстка под OsCommerce

Здравствуйте, господа. Требуется сверстать одностраничный сайт на дивах. Из динамики выпадающее меню, элементы формы должны быть стандартными. Сайт должен позиционироваться посреди браузера.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать верстку макета для osCommerce VaM Edition BTS
Предложения в личку или высылать на почту [email protected]
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