Не соблюдение сроков, полное молчание на мои сообщения! Очень разочарован сотрудничеством с данным испольнителем. Уже надоело кушать завтраки, заказчик крайне не доволен. Кормление завтраками, типа вот завтра будет всё готово, потом оказывается на сервере стоит Windows и это создало большие проблемы, в общем Артем просто не справился с работой, находил всякие там причины и т.п. Очень разочарован сотрудничеством с данным исполнителем, проект сгорел, моя репутация подпорчина, всё пошло крахом! Спасибо Артем за Вашу работу. Всем остальным просто не рекомендую работать с этим человеком.