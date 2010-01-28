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Отзывы заказчиков
$16
2 балла
4 года назад
Человека как уж 3 года нету.... а Отзыв весит! Ужас!
Ответный отзыв
Некорректная работа как посредника. Неумение передать пожелания заказчика. Как итог человек накосячил в общении с заказчиком, после этого сказал вот мой заказчкик деньги у него, разбирайся, я вернусь 17 февраля (ситуация от 15 января). Заказчик честно говорит: «О чем разговаривать? Сроки все давно прошли.» В общем Павел должен денег ;)
$1
0 баллов
14 лет назад
Не соблюдение сроков, полное молчание на мои сообщения! Очень разочарован сотрудничеством с данным испольнителем. Уже надоело кушать завтраки, заказчик крайне не доволен. Кормление завтраками, типа вот завтра будет всё готово, потом оказывается на сервере стоит Windows и это создало большие проблемы, в общем Артем просто не справился с работой, находил всякие там причины и т.п. Очень разочарован сотрудничеством с данным исполнителем, проект сгорел, моя репутация подпорчина, всё пошло крахом! Спасибо Артем за Вашу работу. Всем остальным просто не рекомендую работать с этим человеком.
$90
0 баллов
14 лет назад
Приятный человек, возможно хороший специалист, но к сожалению с работой не справился.
$1
10 баллов
14 лет назад
Как всегда довольна работой исполнителя
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик! Работали множество раз и при этом никогда не возникало недопонимания!
$15
10 баллов
14 лет назад
Харашо сделал быстро и везде работает - маладец!.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Пришёл сказал сколько денег, сказал, что надо сделать. И даже деньги сам перечислил до начала работы!!! Рекоменую!