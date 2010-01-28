e-fx

Артем Калошин e-fx

 
43 годаРоссия/Ярославль
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
7
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Jinat
Павел 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$16
2 балла
4 года назад
Создание чата
Человека как уж 3 года нету.... а Отзыв весит! Ужас!
Некорректная работа как посредника. Неумение передать пожелания заказчика. Как итог человек накосячил в общении с заказчиком, после этого сказал вот мой заказчкик деньги у него, разбирайся, я вернусь 17 февраля (ситуация от 15 января). Заказчик честно говорит: «О чем разговаривать? Сроки все давно прошли.» В общем Павел должен денег ;)
Ответный отзыв
pompey
Эльман 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
23 отзыва(-1)
$1
0 баллов
14 лет назад
Внедрение в Shop Script
Не соблюдение сроков, полное молчание на мои сообщения! Очень разочарован сотрудничеством с данным испольнителем. Уже надоело кушать завтраки, заказчик крайне не доволен. Кормление завтраками, типа вот завтра будет всё готово, потом оказывается на сервере стоит Windows и это создало большие проблемы, в общем Артем просто не справился с работой, находил всякие там причины и т.п. Очень разочарован сотрудничеством с данным исполнителем, проект сгорел, моя репутация подпорчина, всё пошло крахом! Спасибо Артем за Вашу работу. Всем остальным просто не рекомендую работать с этим человеком.
Pansik
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$90
0 баллов
14 лет назад
Оплата за смс, робокасса и антилич dle
Приятный человек, возможно хороший специалист, но к сожалению с работой не справился.
4diamonds
Анна 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Поправить мелочи в сайте
Как всегда довольна работой исполнителя
Очень хороший заказчик! Работали множество раз и при этом никогда не возникало недопонимания!
Ответный отзыв
webzavod
Webzavod 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 отзывов
$15
10 баллов
14 лет назад
Доработать js-код
Харашо сделал быстро и везде работает - маладец!.
Отличный заказчик. Пришёл сказал сколько денег, сказал, что надо сделать. И даже деньги сам перечислил до начала работы!!! Рекоменую!
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