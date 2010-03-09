Внедрение в Shop Script

Здравствуйте уважаемые,

Нужно поработать с магазином Shop Script а точнее внедрить дизайн (верстка уже готова) и где-то дополнить функционал.

Страницы для ознакомления:

Главная страница - http://beta.ladymirra.ru/index.html

Страница каталога - http://beta.ladymirra.ru/catalog.html

Страница товара - http://beta.ladymirra.ru/product.html

Статическая страница - http://beta.ladymirra.ru/static.html

JQuery – нужно взаимодействовать работу скриптов с магазином. (поиск, меню и т.д.)

Меню – все меню должны быть редактируемыми в админке, т.е. начинающему пользователю не должно быть трудно добавить/удалить/редактировать пункты меню.

Отзывы – добавление отзыва должно осуществляться через pop up окно с JQuery, например Lightbox и т.п., что будет то лучше то и выберем, главным приоритетом должна быть скорость загрузки, там же и должно быть выставления рейтинга.

Открытие изображения товара – то же pop up окно с JQuery.

Изображение вверху на стат. страницах – изображение будет меняться в зависимости от страницы.

Так же по возможности сделать регистрацию и вход через pop up окно.

И нужно сделать что-то подобное для "Быстрого заказа" - http://www.m-cosmetics.ru/fastorder.php

Требование к кандидату:

- Показать как минимум несколько работ на Shop Script

- Отличное знание PHP и Java.

Предложения будут рассматривается только с указанием цены и сроков. Все вопросы в личку. Оплата только после сдачи проекта.

P.S. Пожалуйста в аську не писать, все предложения только здесь!

P.S.S. Лицензия будет куплена в ближайшее время. (Комплект «Электронная коммерция» (www.webasyst.ru/bundles/) + модуль "Страницы" (www.webasyst.ru/pages/)