Есть сайт по монетизации http://smscoin.com/ Есть сайт на который нужно ее внедрить http://borismoiseev.ru/video/ Смысл в том что от сайта есть только доступ к фтп,без админки. Следовательно нужно написать отдельную админку,которая будет добавлять ...
Внедрение в Shop Script
Здравствуйте уважаемые,
Нужно поработать с магазином Shop Script а точнее внедрить дизайн (верстка уже готова) и где-то дополнить функционал.
Страницы для ознакомления:
Главная страница - http://beta.ladymirra.ru/index.html
Страница каталога - http://beta.ladymirra.ru/catalog.html
Страница товара - http://beta.ladymirra.ru/product.html
Статическая страница - http://beta.ladymirra.ru/static.html
JQuery – нужно взаимодействовать работу скриптов с магазином. (поиск, меню и т.д.)
Меню – все меню должны быть редактируемыми в админке, т.е. начинающему пользователю не должно быть трудно добавить/удалить/редактировать пункты меню.
Отзывы – добавление отзыва должно осуществляться через pop up окно с JQuery, например Lightbox и т.п., что будет то лучше то и выберем, главным приоритетом должна быть скорость загрузки, там же и должно быть выставления рейтинга.
Открытие изображения товара – то же pop up окно с JQuery.
Изображение вверху на стат. страницах – изображение будет меняться в зависимости от страницы.
Так же по возможности сделать регистрацию и вход через pop up окно.
И нужно сделать что-то подобное для "Быстрого заказа" - http://www.m-cosmetics.ru/fastorder.php
Требование к кандидату:
- Показать как минимум несколько работ на Shop Script
- Отличное знание PHP и Java.
Предложения будут рассматривается только с указанием цены и сроков. Все вопросы в личку. Оплата только после сдачи проекта.
P.S. Пожалуйста в аську не писать, все предложения только здесь!
P.S.S. Лицензия будет куплена в ближайшее время. (Комплект «Электронная коммерция» (www.webasyst.ru/bundles/) + модуль "Страницы" (www.webasyst.ru/pages/)
Выбранный исполнитель
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