Приватно для Жиляева Александра (Sassoft)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки137 просмотров

Программа для сайта офлайновый обменник

15 лет назад
SVPovetkin
Сергей 
51 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Sassoft
33 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
15 лет назад
$100
3 дня
Александр, отличная работа, в прочем как всегда!!!... Спасибо за оперативность и безупречность, работу оцениваю на отлично. P.S. Отличный парень, превосходный фрилансер. Сотрудничество с ним одно удовольствие.
все хорошо

Заявки фрилансеров

Sassoft
33 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
15 лет назад