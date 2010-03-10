Установка блогов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки159 просмотров

Нужно установить 5 блогов с разными дизайнами. wordpress или любой другой с красивым шаблоном.

WordPress
15 лет назад
MAKmaster
47 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Garynych
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$45
1 день
Все было установлено быстро и без проблем.
Михаил показал себя хорошим заказчиком и сразу же после приёма оплатил работу в полном размере. Надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Garynych
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад