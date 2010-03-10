Нужен плагин для DLE, для корректного импорта базы из XML Интересует примерная цена и сроки.
Установка блогов
Нужно установить 5 блогов с разными дизайнами. wordpress или любой другой с красивым шаблоном.
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