Сайт на Wordpress по готовому дизайну

Необходимо создать сайт на Wordpress. Сайт на 3-х языках.

Особенность — переключение между двумя «скинами».

Есть дизайн всех типовых страниц в PSD. В аттаче — скриншоты дизайна.

Верстка — блочная, валидная.

Жесткий дедлайн — 12 марта. За досрочную сдачу проекта — бонус. (переключение скинов можно не включать в дедлайн и доделать 13—14 марта)

Нужна очень качественная работа, доступ к переводу всех текстов через админку. (не только самих публикаций, но и интерфейсных текстов)