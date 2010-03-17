Сайт на Wordpress по готовому дизайну

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Необходимо создать сайт на Wordpress. Сайт на 3-х языках.

Особенность — переключение между двумя «скинами».

Есть дизайн всех типовых страниц в PSD. В аттаче — скриншоты дизайна.

Верстка — блочная, валидная.

Жесткий дедлайн — 12 марта. За досрочную сдачу проекта — бонус. (переключение скинов можно не включать в дедлайн и доделать 13—14 марта)

Нужна очень качественная работа, доступ к переводу всех текстов через админку. (не только самих публикаций, но и интерфейсных текстов)

WordPress
15 лет назад
skliarevsky
48 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

daping
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$400
3 дня
Рекомендую Николая, как отличного верстальщика и программиста. Я очень доволен работой с ним. Все задания понимает с полуслова и зачастую раньше, чем они были сформулированы. Всегда на связи, отзывчив и внимателен ко всем пожеланиям.
Работать с Игорем было одно удовольствие. Прекрасно понимает специфику моей работы, и всячески способствовал тому чтобы завершение проекта было наиболее быстрым, а сам проект был наиболее качественным. С оплатой никаких проблем. Таких приятных в работе заказчиков, как Игорь, единицы. Поэтому надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

daping
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад