От вас цена, сроки. Это не магазин, по-этому virtuemart не нужен, но здесь будет каталог товаров. + В админке им нужно будет устанавливать скидку, модель тоже стандартный. Приоритет цене\качеству\скорости. ...
Создание движка (CMS) для сайта. Киев
Требуется создание CMS для сайта украинского информационного-аналитического центра ВБР-ИНФОРМ.
Функционально это будет что-то среднее между сайтом-визиткой и очень простым онлайн-СМИ (с лентой публикаций, материалы которой гибко агрегируются в довольно разветвленную систему разделов, и платформой блогов).
Никаких особых "наворотов" нет -- по сути вся задача сводится к грамотному интерфейсному выводу регулярно публикуемых текстовых материалов (ну и, соответственно, к разработке админпанели для пополнения/редактирования базы данных, из которой соответствующий интерфейсный вывод делается).
Бегло оценить то, что требуется сделать, можно по шаблонам уже сверстанных страниц: http://www.aksak.kiev.ua/temp/vbr.html
Скачать все шаблоны локально можно по адресу http://www.aksak.kiev.ua/temp/VBR-Verstka.rar. Стартовая страница — vbr.html
Полное ТЗ: http://www.aksak.kiev.ua/temp/vbr-infrom-tz.doc
При создании/подключении CMS дизайн должен быть сохранен на 100%, с ювелирной точностью. Это является важным требованием, на соблюдение которого будет обращаться особое внимание.
Также должны быть реализованы все остальные требования из ТЗ.
CMS может быть как самописной, так из числа готовых. Среди последних предпочтение отдается Drupal -- нам нравится его архитектура, логика, расширяемость, защищенность и прочие достоинства. В остальном минимальные требования ограничиваются связкой PHP + MySQL.
ОСОБОЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ОТДАЕТСЯ ИСПОЛНИТЕЛЯМ ИЗ КИЕВА.
Бюджет -- $500.
Оставляя заявку, пожалуйста, указывайте срок, за который реально сможете выполнить проект.
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