Купил скрипт новостной системы, аналога Readme.ru Установлен с дампа базы, который был в архиве со скриптом. А он какой-то нерабочий оказался. Источник не добавляет, вход в админку не работает... Кто-нибудь сможет ...
Приложения для вконтакте
Нужно разработать приложение для вконтактею. Стучите в асю 577 065 983
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