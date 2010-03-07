Изменить дизайн аплоадера фоток на флеше

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок262 просмотра

Исходников нету, так что либо декомпилить, либо делать с нуля.

Нужно поменять дизайн и добавить ограничение по количеству на загрузку фоток.

Дизайн простой, нужно только поменять кнопки и цвет фона, ну и шрифты

15 лет назад
rackut
52 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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