Mp3-проигрыш на сайте

Нужно сделать так, чтобы человек зашел на сайт и услышал мелодию. Реализация на js, наверное.

Мелодии (5-20 секунд) хранятся в папке на сервере. Когда посетитель заходит на сайт, то играет трек, выбранный случайным образом из папки. Когда трек проигрывает полностью, то дальше ничего не происходит (следующая мелодия не играет, играет всего один mp3-трек и стоп).

При этом должны быть куки, которые позволят запустить мелодичный эффект вновь, не раньше, чем через N секунд. Я думаю, N будет у меня равно 24 часам. То есть, чтобы человек после перезагрузки страницы не слышал никакую мелодию, а через сутки - пожалуйста.

И пусть мелодия сначала полностью загрузится и только потом проиграется, а не отрывками.

Интерфейс плееру не нужен.

Присланный html будет встроен в шапку блога на вордпрессе.

На выходе мне нужен html с нужным замыслом. Оплата: 150 WMR после проверки работоспобности.