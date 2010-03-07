Небольшая доработка скрипта (парсера)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок181 просмотр

Здравствуйте. Имеется в наличии рабочий парсер, однако хотелось бы доработать некоторый функционал в нем. разработчик скрипта где-то пропал, и не выходит на связь. Изменения, которые нужно внести - минимальные - подправить пару функций, произвести небольшие косметические изменения.

Более подробно опишу требования по запросу.

Спасибо.

15 лет назад
uaix
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

RUgaleFF
32 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$14
1 день
Человек разобрался с проблемой, и поправил парсер за час. Спасибо за проделанную работу.
Очень приятный заказчик. Оставил только положительные эмоции. Вовремя оплачено и никакого взаимонепонимания. Спасибо

Заявки фрилансеров

RUgaleFF
32 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад