Переделаль тему сайта gazelin.ru Внешее исполнение остается таким же Просто сделан по пионерски коряво, а надо сделать нормальную тему
Небольшая доработка скрипта (парсера)
Здравствуйте. Имеется в наличии рабочий парсер, однако хотелось бы доработать некоторый функционал в нем. разработчик скрипта где-то пропал, и не выходит на связь. Изменения, которые нужно внести - минимальные - подправить пару функций, произвести небольшие косметические изменения.
Более подробно опишу требования по запросу.
Спасибо.
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