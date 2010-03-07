Подправить сайт на Drupal + Jquery

$100
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  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки152 просмотра

Сабж,

есть сайт http://lovemarks.me

Проблема - Jquery скрипты на нем работают нестабильно - иногда он не грузится или не нажимаются кнопки меню.

серверная часть = Drupal CCK+Views

нужно поправить, желательно человек из Украины

отправляйте Ваши контакные данные в личку, будетт превосходно если с номером телефона.

предпочтительно - Украина!

DrupaljQuery
15 лет назад
TheAviator
42 года
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва

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