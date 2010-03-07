Perl-скрипт

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Закрыт3 заявки156 просмотров

Необходимо написать под ключ perl-скрипт на mod_cgi

15 лет назад
Chieftec
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Demiurh
Тут 
88 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
50 отзывов(-3)
15 лет назад
$130
7 дней
К сожалению, Алексей не выполнил ранее оговоренные требования и сорвал наши достаточно сжатые сроки. Это плохо, но хуже то, что с Алексеем так и не удалось связаться.

Заявки фрилансеров

Demiurh
Тут 
88 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
50 отзывов(-3)
15 лет назад