Есть сайт http://www.marimedia.ru/, нужен подобный поиск, так же нужно предусмотреть в зависимости от раздела показывать или поиск по товарам, по разделу, по компаниям. Внешний вид поиска должен быть не хуже. Помимо прочего нужна сортировка по ...
Perl-скрипт
Необходимо написать под ключ perl-скрипт на mod_cgi
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