Есть сайт http://www.marimedia.ru/, нужен подобный поиск, так же нужно предусмотреть в зависимости от раздела показывать или поиск по товарам, по разделу, по компаниям. Внешний вид поиска должен быть не хуже. Помимо прочего нужна сортировка по ...
Доработать скрипт до MySQL5
Приветствую.
Имеется PHP скрипт, который работает только с MySQL4. Необходимо сделать так, чтобы скрипт поддерживал также MySQL5.
Пример здесь: http://hlsv2009.phphyip.net/
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