Мелкие правки в джумле

1)http://nclp.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2&lang=kz вот тут почему то слово юридическая литература не исчезло, хотя должно было потому что в джумфиш я вставил перевод и он даже вылез Заңдық әдебиет

а на русском не исчезло почему то

2)и в контенте надо, чтобы ссылки были подчеркнутые, в стилях надо правки сделать

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)