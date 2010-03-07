Добрый вечер. Нужно подкоректировать компонент стандартного джумловского поиска версии 1.5 все описал и пример визуально - смотрите в приложении.
Создание 8 простых скриптов
Нужно сделать 8 скриптов - тестов.
6 скриптов очень просты, пример.
Нужно ввести в поле значение пульса и выдать ответ, не перегружая страницы.
Если введенное значение меньше 60, то ответ - Пониженный пульс, если 60-70, нормальный, если больше 70 - Повышенный.
Еще 2 теста немного масштабнее.
1. Нужно на одной странице радиобатанами отметить нужные варианты и без перезагрузки посчитать сумму выбранных значений по столбцам.
2. Нужно ввести в неско полей значения и без перезагрузки рассчитать результат по формуле.
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