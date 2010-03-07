Создание 8 простых скриптов

Нужно сделать 8 скриптов - тестов.

6 скриптов очень просты, пример.

Нужно ввести в поле значение пульса и выдать ответ, не перегружая страницы.

Если введенное значение меньше 60, то ответ - Пониженный пульс, если 60-70, нормальный, если больше 70 - Повышенный.

Еще 2 теста немного масштабнее.

1. Нужно на одной странице радиобатанами отметить нужные варианты и без перезагрузки посчитать сумму выбранных значений по столбцам.

2. Нужно ввести в неско полей значения и без перезагрузки рассчитать результат по формуле.