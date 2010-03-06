Требуется написать приложение для Вконтакте, которое представляет собой интернет магазин одного товара. На странице - фото и текст с описанием товара, кнопка ЗАКАЗАТЬ, по которой появляется форма для заполнения адресных данных (куда и кому отправлять ...
Автосерфинг
Нужно создать автосерфинг или использовать готовый скрипт.
На сайте должны быть: задания, серфинг, автосерфинг, оплата за клики по ссылкам и баннерам.
ICQ 593390896
Заявки фрилансеров
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