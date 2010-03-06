Продающее приложение для Вконтакте

Требуется написать приложение для Вконтакте, которое представляет собой интернет магазин одного товара. На странице - фото и текст с описанием товара, кнопка ЗАКАЗАТЬ, по которой появляется форма для заполнения адресных данных (куда и кому отправлять заказ). Ниже - кнопка ОТПРАВИТЬ. После отправки - пользователю выдаётся текстовое сообщение. Содержание формы отправляется по мейлу администратору магазина. Для примера - можно посмотреть в приложениях Вконтакте - Мир маек. Только товар у нас будет один + описание товара в виде текста примерно 1000 слов. Должна быть возможность изменить товар и описание, тем самым получить НОВОЕ приложение.