Есть программа в компьютере - интерент магазин(iTunes). нам надо сделать чтоб скрипт выбирал из списка по очереди и вбивал логин и пас туда и скачивал оттуда определенное приложение. а потом удалял его из своего ...
Продающее приложение для Вконтакте
Требуется написать приложение для Вконтакте, которое представляет собой интернет магазин одного товара. На странице - фото и текст с описанием товара, кнопка ЗАКАЗАТЬ, по которой появляется форма для заполнения адресных данных (куда и кому отправлять заказ). Ниже - кнопка ОТПРАВИТЬ. После отправки - пользователю выдаётся текстовое сообщение. Содержание формы отправляется по мейлу администратору магазина. Для примера - можно посмотреть в приложениях Вконтакте - Мир маек. Только товар у нас будет один + описание товара в виде текста примерно 1000 слов. Должна быть возможность изменить товар и описание, тем самым получить НОВОЕ приложение.
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