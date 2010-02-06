Парсер google каледарь (php+mysql)

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки122 просмотра

Нужно парить данные из google каледарь пример - http://www.fxteam.ru/forex/economic-calendar/#api_google_calendar и складывать их в таблицу.

цена/сроки

MySQLPHP
15 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
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Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Matskoff-Lion
Алексей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов
15 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

Matskoff-Lion
Алексей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов
15 лет назад