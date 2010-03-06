Perl рисование теней

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Завершен1 заявка121 просмотр

Использовать Image::Magick

рамка тени вокруг картинки

примеры:

http://simonebianchi.deviantart.com/art/CABLE-N-25-COVER-COLOR-156243281

15 лет назад
funkster
43 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 отзывов

Выбранный исполнитель

artem_
Артем 
41 год
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$15
1 день
Благодарю за отлично выполненную работу!

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artem_
Артем 
41 год
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад