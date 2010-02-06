Программист в WP который знает хорошо движок! Нужно исправить скрипт стандартного видео поставить другое стиль сам проигрыватель берем отсюда http://uppod.ru или внешний вид скрипта вот такой http://www.infox.ru/authority/foreign/2010/02/06/y... http://uppod.ru/player/skins/ скин под ...
Создание приложений для соц. сетей
Нужен адекватный чел. для создания приложений для соц. сетей вконтакте и мой мир.
тоесть сначала сделать для контакта а потмо его переделать под мой мир.
оплата по факту.
Приложения будут не игры (типа фермера) а типа: "коктель другу" - на нашь взгляд ничего сложного.
личку не писать.
писать о себе аську, портфолио, опыт работы.
Заявки фрилансеров
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