Создание приложений для соц. сетей

Нужен адекватный чел. для создания приложений для соц. сетей вконтакте и мой мир.

тоесть сначала сделать для контакта а потмо его переделать под мой мир.

оплата по факту.

Приложения будут не игры (типа фермера) а типа: "коктель другу" - на нашь взгляд ничего сложного.

личку не писать.

писать о себе аську, портфолио, опыт работы.