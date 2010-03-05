Установить,плюс откорректировать модуль для Joomla

Требуется:

1)Проверить на наличие ошибок и полностью отдалить работу модуля Joomla! - Com Property (www.com-property.com).

2)Внести в скрипт модуля следующие коррективы:

Возможность добавления категорий на главную страницу (как я понял, сейчас есть только возможность добавления всех квартир сразу). Над категориями должны быть помещены фотографии (будет две категории и две фотографии на ними).

В категориях будут подкатегории. Надо сделать так же возможность добавления фотографий над каждой подкатегорией.

В контактной форме под каждым листингом должны быть поля: Сроки, Количество человек Взрослые, Дети (4-12), Телефон, Комментарии. После отправки сообщения должна появляться надпись, подтверждающая, что сообщение отправлено.

Все компоненты модуля должны отображаться как на русском, так и на английском языке (т.е. нужна полная руссификация всех элементов. Я переведу всё на русский, нужно будет только вставить). Там есть поддержка JoomFish, возможно помощь в руссификации не понадобиться.

Либо предложить другой, более хороший модуль и наладить его работу. Главное, чтобы все функции, описанные выше, плюс: карта (где данная квартира или дом находится), отзывы, оценки.