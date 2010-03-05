Разработать модуль для DLE 8.3

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок97 просмотров

В общем есть почти готовое ТЗ которое лежит во вложении. Нужно сделать такой модуль для DLE. Кто готов взяться пишите, но прежде прочите ТЗ.

DLE
15 лет назад
bombeg
Иванов 
53 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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