Задача для модрерайта или спеца по htaccess

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Закрыт2 заявки138 просмотров

Есть два проекта.

testing.mosperepis.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1436&Itemid=210&menuid=62

www.mosperepis.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1436&Itemid=210&menuid=107

Нужно в testing.mosperepis.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1436&Itemid=210&menuid=62

привести ссылки к единому виду с основным доменом.

разные детали:

&view=article и

всё остальное одинаковое (menuid изменим в базе, это не проблема)

т.е. вот это

testing.mosperepis.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1436&Itemid=210&menuid=62

везде на сайте должно подменяться на

testing.mosperepis.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1436&Itemid=210&menuid=62

кто может решить задачу?

15 лет назад
siteprojects
Михаил 
41 год
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

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