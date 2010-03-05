Здравствуйте. Задачи: Расширить функционал казино, сделать разделение игровых залов "Классический и VIP" где будут начисляться бонусы разного уровня. Все более подробно при конкретном общении. Сразу указывайте конкретную стоимость и примерные сроки.
Задача для модрерайта или спеца по htaccess
Есть два проекта.
testing.mosperepis.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1436&Itemid=210&menuid=62
www.mosperepis.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1436&Itemid=210&menuid=107
Нужно в testing.mosperepis.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1436&Itemid=210&menuid=62
привести ссылки к единому виду с основным доменом.
разные детали:
&view=article и
всё остальное одинаковое (menuid изменим в базе, это не проблема)
т.е. вот это
testing.mosperepis.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1436&Itemid=210&menuid=62
везде на сайте должно подменяться на
testing.mosperepis.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1436&Itemid=210&menuid=62
кто может решить задачу?
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