Создание модуля для DLE

$450
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка115 просмотров

Необходимо создать модуль для DLE - аналог игровой базы как например у сайта stopgame.ru

Модуль должен быть полностью интегрирован в движок и связан с дургими его возможностями.

DLE
15 лет назад
volfernion
Максим 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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