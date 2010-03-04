Скрипт рандомного вывода картинок (itspoma)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки125 просмотров

Приветствую!

Необходимо реализовать скрипт рандомного вывода картинок из папки.

15 лет назад
BakST-STUDIO
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

itspoma
Роман 
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Как всегда убедился в том, что Роман мастер своего дела. Мгновенно сделал мне скрипт. Всё протестировали, всё прекрасно работает! Приятно сотрудничать!
Работаем не в первый раз вместе, довольны друг другом тоже не впервые ;)

Заявки фрилансеров

itspoma
Роман 
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад