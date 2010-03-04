Есть практически готовый шаблон Joomla. довольно простой - флешка в шапке и две колонки: левая меню, правая контент. что не сделано: не прописано в шаблоне вывод меню и контента. ...
Скрипт рандомного вывода картинок (itspoma)
Приветствую!
Необходимо реализовать скрипт рандомного вывода картинок из папки.
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