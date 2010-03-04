Необходимо осуществить возможность загрузки нескольких изображений для скрипта Chevereto.
Элемент Ajax аукциона
Нужно разработать скрипт на php, который просмотре страницы будет отображать для всех пользователей поле для ввода числового значения и кнопку Submit.
При сабмите введенного числа оно автоматически должно появиться на экранах всех пользователей, которые в данный момент находятся на данной странице. Обновление должно происходить в режиме реального времени.
Особенной верстки не требуется. Нужен только работоспособный код.
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