Элемент Ajax аукциона

Нужно разработать скрипт на php, который просмотре страницы будет отображать для всех пользователей поле для ввода числового значения и кнопку Submit.

При сабмите введенного числа оно автоматически должно появиться на экранах всех пользователей, которые в данный момент находятся на данной странице. Обновление должно происходить в режиме реального времени.

Особенной верстки не требуется. Нужен только работоспособный код.